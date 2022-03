Com Anitta e pedido de casamento, Miley Cyrus faz show histórico no Lolla

Miley Cyrus estava uma pilha de nervos pouco antes de subir no palco do Lollapalooza Brasil. As últimas semanas não foram nada fáceis para ela. Seu avião foi atingido por um raio e precisou fazer um pouso de emergência no Paraguai. Depois, na Colômbia, ela acompanhou de perto a morte repentina do amigo Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. Algumas horas antes de subir ao palco, desabafou no Twitter dizendo que pensou em cancelar a apresentação no Brasil. Tanta pressão explodiria em algum momento e ela ocorreu enquanto ela cantava a emotiva Angels Like You. Miley desabou e entre agradecimentos para o público, não conseguiu conter as lágrimas enquanto dedicava à canção ao amigo baterista.

Sentada, Miley tirou os óculos escuros que havia usado durante o início da apresentação e contou que após o avião fazer o pouso de emergência, ela ligou para o baterista do Foo Fighters, que lhe confortou dizendo que logo os dois se encontrariam no Brasil, durante o Lollapalooza. “Eu sinto muito que isso nunca tenha acontecido”, disse a cantora, entre lágrimas.

Antes, no entanto, Miley já havia convidado ao palco a cantora Anitta, que alcançou recentemente o primeiro lugar no ranking global do Spotify. No palco, as duas cantaram juntas a música Boys Don’t Cry, de Anitta. Na sequência, Miley rasgou elogios à colega brasileira. “A Anitta é uma dessas pessoas que eu sei que se chamasse para conversar na minha casa iria. Se eu chamasse para dar a maior festa do mundo, ela também daria. Então quando eu chamei ela para subir ao palco comigo para cantar seu novo hit, ela também aceitou. Eu vou precisar vir mais ao Brasil para visitar minha amiga Anitta”, disse Miley Cyrus sobre a cantora brasileira. Os indícios de que uma parceria entre as duas poderia acontecer no Lollapalooza já estavam ocorrendo desde o início da semana, quando Miley ainda estava em Bogotá, na Colômbia. Na ocasião, ela publicou em suas redes sociais que estava ensaiando a música da brasileira.

Quase no final do show rolou até um pedido de casamento de um casal que havia se conhecido anos atrás em um show da Miley, também no Brasil. A cereja do bolo, no entanto, Miley deixou para o final, com o anúncio de um novo álbum para abril deste ano.