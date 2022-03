Revelação do Lollapalooza, Jão estimula jovens a votar em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Durante sua apresentação no Palco Ônix do Lollapaloza 2022, o cantor Jão relembrou o público sobre o recorde que o Brasil atingiu este ano de jovens que não tiraram o título de eleitor. Em tom de incentivo para os adolescentes, o momento aconteceu após o cantor finalizar uma música e o público puxar um coro contra Jair Bolsonaro.

Embalando músicas com letras melancólicas de seu último disco, Pirata, o cantor falou que “não adiante gritar no show e não votar”. Este ano, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o menor número da história de jovens entre 16 e 17 anos que tiraram título de eleitor. Nesta idade, a votação durante as eleições é opcional. Até o momento, apenas 830 mil adolescentes se registraram para votar — número consideravelmente baixo em relação ao mesmo período em 2018, que já havia registrado 1,4 milhão de jovens com a mesma idade com título.

Diante de um público que lotou as redondezas do Palco Ônix, quase tão numeroso quanto o de Doja Cat, headliner da sexta-feira, Jão cantou em coro com os fãs hits como Imaturo, Coringa e Idiota. O cantor, que hoje conta com três álbuns na discografia, começou sua carreira na internet, gravando coveres para o YouTube.

A edição do festival de música este ano tem sido marcada por vários protestos e manifestações contra o presidente. Encorpando a lista estão artistas como Pabllo Vittar, que desfilou durante o Lollapaloza com uma bandeira do ex-presidente Lula; além de bandas como Detonautas, o rapper Matuê, a cantora internacional Marina e a banda The Strokes.

