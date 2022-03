Foo Fighters cancela todos os shows após morte de baterista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Em decorrência da morte do baterista Taylor Hawkins na última sexta-feira, 25, o Foo Fighters cancelou todas as datas restantes da turnê que estava em curso e que incluiria o show no Lollapalooza, que ocorreu no Brasil no último final de semana. Nesta terça-feira, 29, a banda publicou um comunicado oficial nas redes sociais: “É com grande pesar que o Foo Fighters confirma o cancelamento de todas as próximas datas da turnê em razão da assombrosa perda de nosso irmão Taylor Hawkins”.

A banda diz lamentar e compartilhar da decepção dos fãs por não poderem se encontrar conforme planejado. “Em vez disso, vamos aproveitar esse tempo para lamentar a perda, nos curar, aproximar de nossos entes queridos e apreciar toda a música e memórias que fizemos juntos”, finaliza o comunicado.

Apesar da causa da morte de Hawkins não ter sido oficialmente divulgada, a revista colombiana Semana afirmou que o baterista morreu em decorrência de uma overdose. O exame toxicológico feito em seu corpo aponta a presença de pelo menos dez substâncias tóxicas, entre as quais maconha, antidepressivos e opioides. A morte ocorreu poucas horas antes do show que a banda faria no festival Esteropicnic, na Colômbia. Após o giro latino-americana da turnê, a banda seguiria para a América do Norte e a Europa até o final do ano. Eles também iriam se apresentar na cerimônia de premiação do Grammy, que acontece no próximo domingo, 3.