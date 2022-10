Dwayne ‘The Rock’ Johnson: Como o grandalhão fofo conquistou Hollywood

Com a cara amarrada, 1,96 metro de altura e 118 quilos (com muita massa magra, claro), Dwayne Johnson não é exatamente uma pessoa delicada. Lançado à fama nos tempos de luta livre, quando ganhou o apelido de The Rock, o ator é figura carimbada em filmes de ação, mas, recentemente, optou por um personagem que difere do tipo sobre o qual ele construiu sua carreira. Em Adão Negro, novo filme da DC, Johnson é um anti-herói, ou seja, fica entre o bom mocismo e as ações questionáveis. Um breve olhar para o passado mostra que o americano de 50 anos usou e muito bem seus músculos para papéis, quem diria, mais fofos. Isso graças, especialmente, ao seu bom tino para o humor — que conquistou Hollywood.

Filho e neto de lutadores, The Rock começou a carreira no esporte, mas não sem antes dar trabalho aos pais e à polícia. Dos 13 aos 17 anos, foi detido oito vezes por infrações como roubo, brigas e fraude. No ensino médio, abandonou a vida errônea depois que um professor descobriu seu talento para o futebol americano. O jovem era tão bom no esporte que chegou a ganhar uma bolsa universitária para jogar, mas acabou se embrenhando pela luta livre tempos depois, modalidade da qual se tornou um nome promissor. Foi nessa época, com uma carreira já consolidada nos ringues, que Dwayne despontou em filmes como O Retorno da Múmia (2001) e O Escorpião Rei (2002).

O passado como lutador e as investidas nos filmes de ação e aventura fizeram com que a pose de grandalhão pegasse pra valer. Seu maior trunfo, no entanto, foi quebrar as expectativas se revelando um grande fanfarrão em filmes à lá sessão da tarde. Um dos favoritos do público, o filme Treinando o Papai apresenta The Rock como um jogador de futebol solteiro e sem responsabilidades que descobre ter uma filha. Com a pequena Peyton (Madison Pettis) em sua vida, ele equilibra o futebol e a curtição com a criação de laços com a rebenta, o que proporciona imagens como a presença de The Rock em aulas de balé clássico e festinhas divertidas, além de levar a garota para o universo do futebol. Também misturando esporte e fofura, Fada do Dente (2010) traz Dwayne como um jogador de hóquei frustrado que quase revela para a filha de sua namorada que essa história de trocar dente por moeda é pura invenção. Como punição, ele é transformado em uma fada do dente de verdade, que diverte crianças e adultos com um visual pomposo.

No terreno infantil, chegou a dublar filmes como Moana, no qual dá voz ao também gigante fofo Maui, além de atuar na divertida Liga dos Superpets como Krypto, o supercão. Figura recorrente em filmes considerados “guilty pleasure” ( aqueles que se gosta no sigilo, sabendo que não é lá essas coisas), o ator parece não se importar com as críticas — ao invés disso, aproveita para mostrar que a montanha de músculos serve para pilotar carros tunados, mas também para divertir e emocionar.