Noah Centineo, sobre papel em ‘Adão Negro’: ‘Deixar de ser galã é radical’

Aos 11 anos de idade, Noah Centineo estreou nas telas como o pequeno Josh Peters, no filme The Gold Retrievers. Ali, deu o pontapé inicial para uma carreira pautada, quase que em sua totalidade, pela comédia – com destaque para as tramas que temperam humor com romance açucarado. Figura recorrente em produções como Para Todos os Garotos que Já Amei, Sierra Burgess é uma Looser e O Date Perfeito, Centineo se tornou o rosto das comédias românticas da Netflix, quase um garoto propaganda delas. Hoje, aos 26, persegue uma conversão às tramas de ação, na linha seguida anteriormente por uma de suas grandes inspirações, Matthew McConaughey — em 2019, esteve em As Panteras, e surge, a partir dessa quinta-feira, 20, como Adam Smasher no filme de super-herói Adão Negro, da DC. Em entrevista a VEJA, o ator comentou a mudança de gêneros e a fama de galã, e revelou que gosta de pensar em seu personagens como humanos, acima de qualquer coisa. Confira:

Você têm 26 anos, e está se aventurando na ação depois de consolidar nas comédias românticas. Quem são suas inspirações nessa jornada? Minha maior inspiração é Childish Gambino. Ele é espetacular na habilidade de encontrar artistas e traduzir perspectivas de mundo. Mas, é claro, nessa jornada especificamente, Matthew McConaughey é uma lenda. Eu cresci o assistindo em Armações do Amor e Como Perder um Homem em 10 Dias. E então o vi ir desses filmes para O Lobo de Wall Street, Clube de Compras Dallas, Interestelar, True Detective. Ele é um grande modelo para mim.

A lógica que move em uma comédia romântica e um filme de ação pode ser bem diferente. Como lida com isso? Na verdade, acho que as maiores diferenças ficam na escrita, direção e montagem. Na minha atuação, eu gosto de pensar que é apenas mais um personagem. Eu interpreto um cara jovem em Para Todos os Garotos Que Já Amei, e agora também em Adão Negro, mas eles são pessoas diferentes. Há similaridades, mas meu trabalho é encontrar as características humanas que fazem essas pessoas serem pessoas. No fim do dia, são apenas seres-humanos.

Você se tornou um galã inescapável das comédias românticas, e agora está no ramo dos super-heróis. Muitos atores na mesma situação se preocupam em serem vistos apenas como rostinhos bonitos. Já se sentiu julgado por isso? Não efetivamente. Mas você sabe como as pessoas o julgam. Me chamam de namoradinho da internet, então tenho consciência disso. Mas nunca alimentei minha confiança em cima de nada disso. É algo bem-vindo, e sou grato.

The Rock disse que esse filme é um ponto de virada na carreira dele. Diria que isso vale para a sua também? Definitivamente. Faço comédias românticas desde os 15 anos. Então, ser capaz de não apenas sair desse personagem do galã como do gênero em si é algo completamente radical. É diferente, animador, e com certeza um ponto de virada na minha carreira.