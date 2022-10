Anti-herói Adão Negro é superforte – mas seu filme nem tanto

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

21 out 2022, 18h34

O ator e ex-atleta Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, é figurinha carimbada nos filmes de ação, mas ainda não tinha entrado na onda dos filmes de super-heróis. Isso porque ele já estava há anos planejando sua estreia na pele de um personagem específico: o anti-herói, várias vezes vilão, Adão Negro. O filme acabou de chegar nos cinemas e tem belas cenas de lutas – mas deixou a desejar nos quesitos roteiro e bom senso. Saiba mais sobre o longa no programa Em Cartaz, no vídeo acima.