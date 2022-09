Britney Spears desabafa em carta aberta aos filhos: ‘Tentei o meu melhor’

Britney Spears pode ter se livrado da tutela do pai, mas a relação com a família não anda das melhores. Na madrugada dessa sexta-feira, 2, a cantora usou o Instagram para publicar uma longa carta aberta aos filhos Jayden, de 15 anos, e Sean Preston, de 16. “Se vocês conseguirem sentar e dizer, com suas mentes brilhantes e sensíveis, que o que mamãe e papai fizeram comigo era ok e que eles não são pessoas ruins… Então, sim, eu falhei como mãe”, analisou ela.

O desabafo veio após o ex-marido, Kevin Federline, revelar que Britney não vê os filhos há meses, e que os garotos escolheram se afastar da mãe. O caçula Jayden ainda comentou a relação com a estrela para um documentário que vai ao ar nessa sexta-feira, na emissora britânica ITV. “Eu tentei o meu melhor para ser a melhor pessoa que podia ser… sendo basicamente mantida em cativeiro por enfermeiras em casa. Espero que meus filhos um dia entendam minhas razões”, começa Britney no texto. “Meu amor por meus filhos não tem limites e me entristece profundamente saber de sua indignação ao dizer que eu não estava à altura das suas expectativas como mãe.”, continua ela em outro momento do texto, comentando uma fala de Jayden.

Britney usou também a postagem para comentar a relação de Federline com os garotos, acusando o pai de não cobrá-los como deveria. “Eu suponho que seja mais fácil para vocês não ter ninguém pra checar se fizeram a lição de casa. Tenho certeza de que ver seu pai fumando maconha todos os dias beneficia a vida diária de vocês aos 15 e 16 anos”, escreveu. “Eu entendo completamente a necessidade de vocês de viver com seu pai, enquanto eu tive que desempenhar o papel perfeito por 15 anos”, comentou, antes de afirmar que se orgulha de ter feito turnês e trabalhado como jurada do programa de calouros The X Factor. “Fiz tudo isso por vocês”.

Referindo-se diretamente a Preston, a cantora disse que o filho é um professor em sua vida, e pediu para que ele olhe com carinho para a relação. “Se você puder parar por um segundo, lembre-se de onde veio. Espero que você possa se olhar no espelho e lembrar… você é meu filho e sempre será”, escreveu. “Continue mostrando seu dom no piano. Você e seu irmão são brilhantes e tenho orgulho de chamá-los de meus.”, continuou depois de incentivar o filho a seguir praticando piano. Já sobre Jayden, além de comentar a fala do garoto sobre não estar à altura de suas expectativas, Britney disse enviar “todo o amor do mundo” para ele todo os dias. “Talvez, um dia, possamos nos encontrar frente a frente e falar sobre isso abertamente. Talvez, querido filho, você possa me explicar por que nossa família faria isso com alguém”, escreveu sobre a tutela.

Em uma matéria sobre o documentário publicada na quinta-feira, 2, o jornal inglês Daily Mail adianta que Jayden garantiu que não há ódio entre eles e a mãe, mas confessa que precisará de “muito tempo e esforço” para reparar a relação. “Eu só quero que ela melhore mentalmente. Quando isso acontecer, quero muito vê-la novamente’, disse o caçula antes de se dirigir diretamente a mãe: ‘Eu te amo muito, e espero o melhor para você. Talvez um dia possamos nos sentar e conversar de novo.” finaliza.

Confira a publicação: