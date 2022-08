O gesto nobre de Elton John que trouxe Britney Spears de volta à música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Britney Spears enfim está de volta à música. Seis anos após seu último lançamento, e agora livre da tutela do pai, a cantora divide os vocais com Elton John na dançante Hold Me Closer, lançada nessa sexta-feira, 26, pelo cantor inglês. “É legal demais que eu esteja cantando com um dos homens mais clássicos do nosso tempo”, escreveu Britney em uma postagem no Twitter.

Com um refrão conhecido pelo público, a canção é uma nova versão do hit Tiny Dancer, lançada em 1972, que ganha cara nova ao ser fundida a The One, lançada por John em 1992. “Fomos capazes de mixar e reorganizar os acordes originais, guitarra, piano e vocais de fundo de Tiny Dancer. Nos deparamos com uma parte incrível com guitarras que eu nem sabia que estava na música, porque não era uma parte importante da produção original”, explicou o produtor Cirkut à revista Variety. “Tivemos de descobrir como dar um novo toque, preservando o espírito das músicas originais”, complementou.

A ideia de convidar Britney para a canção veio de David Furnish, marido de John – que prontamente abraçou a ideia. “Eu achei incrível. Ela não lançou nada por muito tempo e venho acompanhando tudo o que aconteceu com ela”, contou John ao The Guardian. “Estou muito animado de fazer isso com ela porque, se for um grande sucesso, e acho que pode ser, isso lhe dará mais confiança e vai ajudá-la a perceber que as pessoas realmente a amam e querem vê-la feliz”, afirmou.

Confira a música: