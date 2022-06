Britney Spears tem novo round de briga com o pai nos tribunais

Britney Spears já se livrou da tutela, mas sua luta contra o pai não chegou ao fim. Nesta semana, o advogado da cantora disse que Jamie Spears está buscando vingança contra a filha ao intimá-la a depor novamente, dizendo que é um “golpe baixo.” “Ele agora, sem base legítima e de boa-fé, busca um novo depoimento de sua filha, tudo em um esforço para incomodá-la e intimidá-la”, declarou Mathew Rosengart em um documento enviado à Suprema Corte de Los Angeles.

No mês passado, o pai de Britney apresentou documentos judiciais em que alega que a estrela se empenhou em uma campanha nas redes sociais para manchar seu nome, e em que pede que ela seja questionada sob juramento sobre as postagens. A solicitação, assinada pelo advogado Alex Weingarten, relata que a cantora “continua a fazer postagens públicas nas mídias sociais com alegações incendiárias sobre diversas questões”. “James P. Spears deveria estar envergonhado, mas como ele provou no curto espaço de tempo desde que sua tutela foi suspensa, ele não tem vergonha”, declarou o advogado de Britney.

O representante da estrela ainda relata que o pai da cantora se esquivou de seu próprio depoimento e não apresentou os documentos que a equipe jurídica dela solicitou, e agora está tentando virar a mesa com uma nova estratégia para intimidar a filha. “Senhor Spears e seu advogado optaram por apresentar esse pedido sem fundamento logo após o casamento de sua filha e pouco antes do Dia dos Pais”, escreve ele, pedindo que o tribunal negue o que ele classifica como um “depoimento de vingança”. Rosengart ainda aponta que James incorreu em diversas ações questionáveis, como “seu alcoolismo grave, falência, inadimplência, má administração financeira, conflitos de interesse, vigilância ilícita e violação dos direitos de sua filha”.

A próxima audiência do caso de Spears está marcada para o dia 13 de julho, quando se espera que essas novas questões sejam discutidas. No mesmo dia, o tribunal deve deliberar sobre o pedido de James Spears para que a filha cubra suas despesas com o processo. O advogado da cantora afirma que James, após ser afastado da tutela por decisão do tribunal, se recusa a ir embora. “Em vez disso, ele optou por pagar honorários advocatícios, abusar do sistema e começar uma batalha que não pode vencer – tudo por propósitos impróprios, enquanto tenta inutilmente reabilitar sua reputação, que ele mesmo destruiu de forma irreparável”, finaliza o documento.