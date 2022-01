Após fim da tutela, a saga de Britney Spears para levar família à Justiça

Após ter sua liberdade tolhida por mais de 13 anos, a cantora Britney Spears, 40 anos, finalmente se livrou da tutela financeira e familiar que a impedia de controlar suas finanças e até de ter filhos. Agora, a artista quer justiça contra as pessoas que ela aponta como vilões: seus familiares. “Estou aqui para lembrar minha família de que eu não esqueci o que eles fizeram comigo. E nunca vou esquecer”, escreveu ela.

Os primeiros alvos foram o pai, Jamie Spears, e a irmã mais nova, que tem o mesmo nome do pai, Jamie Lynn Spears, 30 anos. Esta semana, o advogado de Britney ameaçou entrar com uma ação contra a irmã, e acusou o pai de má conduta financeira, incluindo aí a contratação de uma empresa de segurança privada para manter Britney e as pessoas próximas a ela sob vigilância.

Em uma carta, o advogado de Britney, Mathew Rosengart, disse para Jamie Lynn “cessar e desistir de fazer referências depreciativas sobre Britney durante a campanha promocional de seu livro de memórias”. O advogado afirma que o livro escrito pela irmã possui “afirmações enganosas ou ultrajantes” e que ela está explorando a imagem de Britney “para ganho monetário”. Jamie Lynn respondeu dizendo que o livro não é sobre a irmã. “Não posso evitar que nasci Spears também, e que algumas das minhas experiências envolvem minha irmã”. Recentemente, Jamie Lynn deu uma entrevista ao programa Good Morning America em que dizia que o comportamento da irmã, historicamente, tem sido “errático, paranoico e em espiral”.

Já em relação ao pai, as acusações envolvem os anos em que ele controlou a vida pessoal e a fortuna da cantora. O advogado de Britney alega que Jamie contratou a empresa de segurança Black Box por 6 milhões de dólares para monitorar o telefone de Britney e de sua mãe e rastrear seus passos via GPS. Jamie também é acusado de vender a casa de infância de Britney para si mesmo e cobrar altas despesas para a manutenção, além de aprovar pagamentos altíssimos de honorários advocatícios. Tudo, segundo a cantora, pago às custas dela. Como se vê, a briga está só começando.