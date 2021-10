Britney Spears: ‘Estou cansada de ser uma Madre Teresa. Quero justiça’

Atualizado em 26 out 2021, 11h24 - Publicado em 26 out 2021, 11h19

Por Redação

A cantora Britney Spears usou as redes sociais na noite da segunda-feira, 25, para anunciar que não deixará de lutar contra a sua família mesmo ao final da tutela que manteve suas finanças e vida pessoal sob os desmandos do pai por 13 anos. “Estou cansada de ser uma compreensiva Madre Teresa. Esta mensagem é para minha família, por me machucar mais do que jamais saberão. Eu sei que a tutela está prestes a acabar, mas ainda quero justiça”, escreveu em uma postagem no Instagram.

A mensagem, que acompanha a foto de uma máquina de escrever ao lado de três rosas, relata a falta de disponibilidade da família, e uma sensação de ser usada pelos parentes — algo recorrente em suas falas no tribunal. “Não é estranho quando alguém se esforça para organizar viagens ou marcar almoços com pessoas que ama apenas para descobrir que eles vão partir depois de 10 minutos? É humilhante”, escreveu. “Eles só estão disponíveis para mim quando é conveniente para eles. Eu não estou mais disponível para nenhum deles agora. Não me importo em ficar sozinha.”

A publicação acontece semanas antes da audiência que definirá se a tutela será ou não encerrada de vez, no dia 12 de novembro. A vontade de prosseguir com a responsabilização da família mesmo com o fim iminente do regime também já havia sido expressada pelo advogado Mathew Rosegard em comunicado anterior, que apontou o pedido de Jamie para suspender a tutela como uma instrumento para se livrar do caso. “Parece que o Sr. Spears acredita que pode evitar ser responsabilizado, mas nossa investigação continuará”, afirma o documento.

Essa não é a primeira vez que Britney usa as redes para comentar sobre a sua relação conturbada com a família. Nos últimos meses, as redes sociais se tornaram um meio de comunicação entre ela e os fãs, que levantaram a bandeira por sua liberdade. Com a repercussão das reivindicações, o processo enfim andou e, no mês passado, a juíza do Tribunal Superior do Condado de LA, Brenda Penny, retirou Jamie Spears de seu papel como tutor da filha. Após a suspensão, a cantora expressou gratidão ao movimento #FreeBritney nas redes. “Não tenho palavras. Por causa de vocês e de uma resiliência constante em me libertar minha vida agora está nessa direção ”, escreveu ela na época.