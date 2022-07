É guerra! Britney Spears tenta enquadrar o pai na justiça

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando se achava que os ânimos familiares haviam enfim se apaziguado, eis que Britney Spears, 40 anos, reaparece com artilharia renovada contra o pai, que a manteve por mais de uma década sob longa e traumática tutela, da qual ela se livrou no ano passado. Agora, a cantora revolve a lama do clã exigindo que ele apresente à Justiça documentos comprovando que a vigiava por todos os lados: seu celular teria sido monitorado, as conversas gravadas e o próprio quarto grampeado. O patriarca nega tudo e não se cansa de alfinetar a filha nas redes, nas quais ela, aliás, transita com alta desenvoltura. “Se ele a ama, que a deixe em paz”, defende o advogado Mathew Rosengart, à frente da ação cujos milhões ninguém revela.

Publicado em VEJA de 27 de julho de 2022, edição nº 2799