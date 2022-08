A dura crítica da mãe de Britney Spears a filha após vídeo de desabafo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quando a vida de Britney Spears parecia estar entrando nos eixos, após um elogiado dueto com Elton John na canção Hold Me Closer, a cantora postou nas redes sociais (e depois apagou) um vídeo de 22 minutos com um desabafo contando tudo o que sofreu nas mãos do pai durante os 13 anos em que ficou sobe a tutela dele. No vídeo, ela disse que recusou muito dinheiro para dar uma entrevista para a apresentadora Oprah Winfrey e que pensou em fugir com um namorado secreto.

Nesta segunda-feira, 29, a mãe da artista, Lynne Spears, respondeu a filha, desaprovando os comentários dela. “Britney, em toda a sua vida eu fiz o meu melhor para apoiar seus sonhos e desejos. Eu tentei o meu melhor para ajudá-la a sair das dificuldades. Eu nunca vou virar as costas para você. Suas rejeições às inúmeras vezes em que te liguei me fazem ficar sem esperanças! Eu tentei de tudo. Eu te amo muito, mas essa conversa é para ser só entre você eu, olho no olho, em particular”, escreveu ela.