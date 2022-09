Angélica abandona indecisão e declara seu voto nas eleições

A apresentadora Angélica usou as redes sociais para declarar, na madrugada da terça-feira, 28, em quem será o seu voto para Presidente da República nas eleições que acontecem no próximo domingo. “Decidi votar no Lula”, afirmou ela no Twitter, descendo do muro.

A publicação foi feita em resposta a uma matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo em que ela diz enfrentar “uma dificuldade enorme” para decidir seu voto. Na resposta, a apresentadora esclarece que a declaração foi feita há mais de um mês, mas que, de fato, teve muita dificuldade. Nesse período, no entanto, acabou optando pelo petista.

Angélica ainda usou a publicação para demonstrar aversão a Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, atrás de Lula. “Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente.”, apontou na publicação. Na matéria reproduzida em seu Instagram, a apresentadora dizia ainda não ter definido o voto, mas se colocava a favor da democracia. “Minha posição hoje é a democracia. Alguém que cuide, que se preocupe com a nossa floresta. Alguém que fale de amor e não de ódio, que se preocupe com a saúde mental das pessoas”, proclamou na época.

