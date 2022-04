“Sofri uma violência absurda”, diz Angélica sobre assédio sexual aos 15

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cada vez mais extrovertida e falante nesta nova fase da vida, após quase 25 anos de contrato com a Rede Globo, a apresentadora Angélica, 48 anos, resolveu expor um fato doloroso que nunca havia comentado: o abuso sexual de que foi vítima quando adolescente. Falando a um site, disse que, aos 15 anos e no auge do sucesso da música Vou de Táxi, se viu cercada por rapazes que passaram a mão em seu corpo durante uma sessão de fotos em Paris. “Só agora consegui entender que esse episódio foi uma violência absurda. É incômodo relembrar, mas é o tipo de situação que marca para sempre”, disse Angélica a VEJA. Ela pretende participar de uma “passeata virtual” contra abusos de crianças e adolescentes, marcada para 18 de maio. “A gente não pode tolerar nenhum tipo de violência por achar que não é grave o suficiente. Se tivesse a cabeça que tenho hoje, não teria me calado”, afirma.

Publicado em VEJA de 6 de abril de 2022, edição nº 2783