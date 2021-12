Angélica: “A Globo também está em transição”

Você vai estrear no HBO Max com Jornada Astral, um programa sobre astrologia. Como é sua relação com o zodíaco? Sempre gostei do tema, sobretudo nos últimos anos. Passei por uma jornada de autoconhecimento e a astrologia fez parte disso. Fiquei impressionada em ver como o programa se casou com o momento que eu estava vivendo. Os astros conspiraram.

Como foi a transição para o streaming, depois de 25 anos na Globo? Estou muito feliz por participar de um momento diferente do entretenimento. Estamos vivendo uma transição. Quando eu comecei, havia só TV, jornal e rádio. Hoje, temos outras formas de exercer a arte. É muito louco vivenciar isso na prática. Eu adoro novidade.

Você foi uma das primeiras estrelas da TV anunciadas pela HBO, que já tem também Silvio de Abreu e Camila Pitanga. Como vê essas movimentações? A Globo também está em transição. Há muitas mudanças acontecendo e acredito que as barreiras entre TV e streaming tendem a se dissipar cada vez mais. Daqui a pouco, estaremos em todos os lugares, sem restrições de contratos. Talvez eu tenha antecipado um pouco esse processo, mas acho que vai acabar acontecendo com todo mundo.

Você estreou na televisão com 13 anos, menos do que têm hoje seus filhos mais velhos. Há algo de ruim em crescer diante das câmeras? Na época eu não achava. Hoje, percebo que tive uma vida muito diferente da deles. Sou muito feliz e realizada, mas ficaria receosa se meus filhos quisessem fazer TV agora. Não acho ruim começar cedo, mas a televisão é muito sedutora para eles por causa do meu trabalho. É muito fácil se enganar e achar que essa é a sua praia também. Deu muito certo para mim, mas poderia não ter dado.

Você e o Huck passaram muito tempo na mesma emissora. Sua saída mudou algo na dinâmica em casa? Quase nada. Não estou mais no dia a dia como antes, mas seguimos trocando ideias. Ele esteve no meu programa, e eu vou no dele direto. Ele dá as dicas dele, eu dou as minhas, e nós vibramos com o sucesso um do outro.

E como ficou a relação com a Globo? Eu sempre serei parte da família. Foram 25 anos superfelizes e tenho muitos amigos por lá. Agora tenho também uma nova família. Estou no lucro.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2021, edição nº 2768