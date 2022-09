O grande desejo revelado por Luciano Huck no Dia da Independência

Até a tarde desta quarta-feira, 7, o apresentador Luciano Huck não tinha feito nenhuma manifestação política mais direta ou contundente sobre o Dia da Independência – mas ele não perdeu a chance de postar nas redes seu maior desejo nesta data. Em seu perfil no Twitter, Huck declarou que “celebrar os 200 anos da Independência é colocar a Amazônia no centro da agenda.”A postagem foi acompanhada de um artigo da ativista Ilona Szabó de Carvalho, publicado no jornal Folha de S.Paulo. Huck se alinha à defesa de um desenvolvimento sustentável da Amazônia. “O novo “grito” é a urgência de transformar o Brasil na maior potência verde global. Produtiva e sustentável.”, finaliza ele.

Politicamente ativo, o apresentador chegou a cogitar se lançar como candidato à presidência nas eleições de outubro, mas abandonou a ideia para assumir o espaço deixado por Fausto Silva à frente dos domingos da Globo. No ano passado, também foi às redes sociais no dia da Independência se manifestar sobre a data. “Nossa democracia sofre um ataque pandêmico.”, escreveu na ocasião, quando apoiadores de Bolsonaro tomaram a Esplanada dos Ministérios com atos anti-democráticos e ameaças ao Supremo Tribunal Federal.

Celebrar os 200 anos da Independência é colocar a Amazônia no centro da agenda. O novo "grito" é a urgência de transformar o Brasil maior potência verde global. Produtiva e sustentável. Recomendo a leitura do artigo de @IlonaSzaboC hj na @folha. https://t.co/xvq8BngpgI — Luciano Huck (@LucianoHuck) September 7, 2022

