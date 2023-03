Redes disputam na Justiça o título de ‘melhor hambúrguer do mundo’

Duas das maiores empresas de fast food no Brasil vivem um embate nos bastidores das propagandas repletas de guloseimas que deixam com água na boca. Em 2016, o Burger King entrou com uma ação contra o Madero, questionando a legitimidade do slogan “o melhor hambúrguer do mundo”, utilizado pela rede.

Segundo o Burger King, o concorrente nunca apresentou a fonte de uma suposta pesquisa internacional que comprovaria a qualidade superior do sanduíche do Madero e, por isso, deveria parar de se intitular dono do melhor hambúrguer.

O caso chegou ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e deve ser julgado pela Terceira Turma do tribunal nesta terça-feira, 21.