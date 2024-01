O político que substituirá boneco gigante de Lula no carnaval de Olinda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O tradicional carnaval de Olinda, cidade histórica de Pernambuco, decidiu não levar para as ruas o boneco gigante representando o presidente Lula (PT). É a segunda vez desde 2007 que o mandatário não será representado por esculturas da Embaixada dos Bonecos de Pernambuco, responsável pelo desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda. O motivo alegado é o mesmo de 2023: polarização política. No seu lugar, estreia o do presidente argentino Javier Milei. “A gente ainda está modelando o boneco, começamos a prepará-lo agora. Como é uma figura exótica, não teremos tantas dificuldades. Será um boneco interessante, até porque dependemos disso para chamar atenção nas ruas. Preferimos deixar Lula de fora por causa da rivalidade política ainda alta no país”, explica à coluna Leandro Castro, criador e produtor da Embaixada dos Bonecos, junto com a mulher Sineide Castro.

Sucesso no ano passado, volta às ruas a boneca da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, que morreu em 2022, aos 96 anos. Dessa vez, acompanhada de seu filho, rei Charles. “Só falta incluir o cabelo e colocar o figurino dele, está ficando lindo”, adianta Leandro, que também revela outro encontro que as ruas históricas de Olinda prometem promover nos dias de folia. “Faremos um inusitado cortejo tendo lado a lado Ayrton Senna e Lewis Hamilton”.

