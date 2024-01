Abertura de ensaios na Sapucaí: corpos sarados e problemas técnicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna, amante do carnaval, dá o ponta-pé inicial para a época mais festiva do ano. Alalaô! Com metade das arquibancadas lotadas, Porto da Pedra e Mocidade Independente se apresentaram neste domingo, 7, na Marquês de Sapucaí. As escolas foram as primeiras a fazer seus ensaios técnicos para o carnaval 2024. Saradas e com samba no pé, Tati Minerato e Fabíola Andrade, rainha de baterias das respectivas agremiações, brilharam em suas apresentações. Também chamou a atenção que alguns camarotes, em fase de obras e decoração, já estavam lotados de foliões. O intérprete da Mocidade, Zé Paulo Sierra, foi para o meio dos integrantes da escola continuar o “esquenta”, sendo um dos pontos altos da noite. O samba da agremiação viralizou no pré-carnaval e é aclamado como o melhor da safra. A falha no carro de som antes do ensaio da escola da Zona Oeste atrapalhou – e muito – a apresentação. Agora, a Mocidade pede que seja realizado um outro ensaio. O atraso de uma hora a levou a entrar na Avenida depois das 23h, o que fez com que muitos integrantes e boa parte do público deixassem o local com medo de perderem o transporte público. Os foliões pedem que os ensaios técnicos comecem às 19h, ao invés de 20h.