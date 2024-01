As polêmicas da rainha de bateria casada com temido contraventor no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Mocidade Independente de Padre Miguel, no final do mês de novembro, anunciou Fabíola de Andrade, 37 anos, mulher do contraventor Rogério Andrade, como sua nova rainha de bateria. “A Não Existe Mais Quente terá a sua frente uma independente que já conhece bem os caminhos de Padre Miguel. Fabíola foi minha musa no carnaval em 2016 e por diversas vezes já esteve ao nosso lado”, anunciou a agremiação nas redes sociais.

A rainha acumula mais de 42 mil seguidores nas redes sociais e compartilha fotos de viagens pelo Brasil e exterior, além de registros em sua mansão e na academia. Porém, a fama de Fabíola não se deu por “bons” motivos. Em 2019 ela ficou conhecida após a divulgação de um vídeo íntimo sem autorização. Já em 2023, ganhou os holofotes depois que a história de seu marido, sobrinho de Castor de Andrade e patrono da escola da zona oeste do Rio, foi retratada no documentário Vale o escrito, do Globoplay, que apresenta a conexão do jogo do bicho e escolas de samba.

Natural de Alvorada, no Rio Grande do Sul, ela deixou seu estado após terminar um relacionamento. Depois de passar por São Paulo, chegou ao Rio em busca de emprego. Foi quando conheceu Rogério através de uma amiga e começou a trabalhar como sua secretária. Agora ela se apresenta como influenciadora nas redes sociais. Eles estão juntos há mais de dez anos e são pais de duas crianças, Rodrigo e Rafael. A menos de dois meses do carnaval, sua principal tarefa tem sido aprender a sambar. O esforço tem rendido efeito, pelo que se vê nos ensaios da comunidade. Mas Fabíola continua na dela: sempre seguida por segurança, não deu até o momento entrevistas sobre o posto de visibilidade que passou a ocupar na Vila Vintém.

