Anitta retorna à Sapucaí como musa do Camarote Nº1

Em comemoração aos seus 34 anos, o Camarote Nº1, tradicional espaço da Marquês de Sapucaí, anuncia Anitta como musa nesta terça-feira, 9. Ela já se apresentou no local localizado no setor 2 em 2018; e um ano antes foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel. Agora, a cantora retorna como uma das principais convidadas do evento. Seu nome surgiu a partir da escolha de uma artista com patamares de nível mundial. “O Carnaval de 2024 terá um gostinho ainda mais especial, pois além de prestigiar a maior festa popular e cultural brasileira, farei isso como musa do N°1. É uma honra ocupar a posição, e não vejo a hora de me jogar no samba”, adianta Anitta. Ainda não se sabe o dia que ela comparecerá, devido a sua agenda de shows intensos nesta época do ano.

O espaço tem um longo histórico de convidados que dão o que falar: Arnold Schwarzenegger em 2001, Barbara Bush (mãe do então presidente americano George W. Bush) em 2002, Maradona em 2006, Madonna em 2010 e Gisele Bundchen no ano passado. Todos sempre causando alvoroço entre os vips e escolas de samba. Não está combinado, até o momento, se Anitta fará alguma apresentação – o camarote receberá em seu line-up nomes como Orochi, Xande de Pilares, João Gomes, Nattan, Felipe Amorim, Vintage Culture, L7nnon e Dudu Nobre, que comanda a roda de samba nos três dias de evento. Os convites individuais já estão disponíveis para compra com valores a partir de 3.170 reais (feminino) e 3.870 reais (masculino).

