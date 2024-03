O novo capítulo na ‘novela’ que virou a separação de Ana Hickmann

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann, ao confirmar que está sim namorando Edu Guedes, entrega um novo capítulo à trama de amor e ódio que protagonizou nos últimos tempos com o ex, o empresário Alexandre Correa. Apesar de negar publicamente diversas vezes que estariam tendo um caso, ao contrário do que afirmava Alexandre, Ana e Edu estão mais juntos do que nunca. A coluna, que acompanha cada detalhe desse triângulo amoroso conturbado, lista a seguir o passo a passo dessa história digna de folhetim.

Leia também: Quem esteve na festa surpresa de aniversário para Ana Hickmann

Ana Hickmann denuncia ex por submeter filho a vexame público

Ana Hickmann sobre Edu Guedes: ‘Não estou namorando, mas é gatinho’

O bizarro capítulo na separação de Ana Hickmann: filho processa mãe

Nova medida de Ana Hickmann contra ex, após possível intimidação

O bizarro motivo de ex de Ana Hickmann para pedir prisão de Edu Guedes

O fracasso na arrecadação de ‘vaquinha’ para ex de Ana Hickmann

Ex de Ana Hickmann processa Band e apresentadora

Justiça determina avaliação psicossocial para filho de Ana Hickmann

Ex de Ana Hickmann faz vaquinha virtual, após tentativa fracassada de fãs

Edu Guedes processa ex de Ana Hickmann por difamação

O aguardado encontro entre Ana Hickmann e o ex, Alexandre Correa

Ex de Ana Hickmann explica por que pediu prisão de apresentadora

Alexandre Correa pede prisão de Ana Hickmann por crime; ela reage

O que há em comum na briga familiar entre celebridades que agitaram 2023

Ex de Ana Hickmann tenta se vitimizar: sem luz, sem telefone e sem teto

Michelle Bolsonaro quer se encontrar com Ana Hickmann

Os bastidores do tenso encontro de ex de Ana Hickmann com filho

Ex de Ana Hickmann culpa Lula por falência pessoal

Como Paulo Guedes irá ajudar Ana Hickmann na gestão financeira

O motivo que fez marido de Ana Hickmann desistir de divórcio

Marido de Ana Hickmann abriu mão da guarda compartilhada do filho

Como Ana Hickmann pode comprovar falsidade ideológica do marido

Por que Justiça negou divórcio de Ana Hickmann por Lei Maria da Penha

O comentário de Lula sobre agressão de Ana Hickmann

Ana Hickmann revela motivo da agressão de Alexandre Correa: ‘Canalha’

Alexandre Correa tem porta de imóvel arrombada pela polícia

Ana Hickmann grava vídeo após agressão: ‘Não está tudo bem’

Ana Hickmann surge na TV com hematoma no braço

O apelo religioso do marido de Ana Hickmann após desabafo nas redes

O problema de Ana Hickmann antes de possível divórcio

As revelações sobre conturbada relação de Ana Hickmann com o marido

Ana Hickmann: sem anel e abraços coletivos ao chegar na Record

Filho de Lula lembra apoio de marido de Ana Hickmann a Bolsonaro