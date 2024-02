O bizarro capítulo na separação de Ana Hickmann: filho processa mãe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A defesa de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, representada pelo advogado Enio Martins Murad, entrou com uma ação, nesta segunda-feira, 5, contra a Record e a apresentadora. Porém, um detalhe do processo chama atenção: o filho do ex-casal, Alezinho, de apenas 9 anos, aparece como um dos autores contra a própria mãe, ou seja, a criança também está processando Ana e a emissora ao lado do pai.

“Por 52 minutos, usaram um canal de televisão para dizer que o Alexandre era ladrão, falsificador de documentos, canalha, covarde, agressor e mau pai. Vamos pedir na Justiça que o Alexandre tenha direito de resposta no mesmo tempo, no ‘Domingo Espetacular’, 15 milhões de reais de indenização. São dois autores e dois réus. O Alexandre exerce o pátrio poder. O Alexandre e o Alezinho foram vítimas de alienação parental, e o Alexandre de injúria e difamação em canal aberto. Então, o Alezinho e o Alexandre estão processando a Record e a Ana Hickmann por danos morais e materiais”, argumentou Enio em uma live com o jornalista Ricardo Feltrin, neste no domingo, 4.