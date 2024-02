Nova medida de Ana Hickmann contra ex, após possível intimidação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann se sentiu intimidada por Alexandre Correa na terça-feira, 13. O ex-marido teria finalizado o encontro com o filho do casal, Alezinho, de 9 anos, e quando deixou o menino no condomínio em que Ana mora, permaneceu quase uma hora na frente da casa da apresentadora. Quando ela saiu da residência, se deparou com Alexandre no local, de “braços cruzados e olhar intimidador”. Ana já tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física. Ele está proibido de se aproximar da ex-mulher desde novembro de 2023. Vale lembrar que Ana já negou diversas vezes qualquer relacionamento amoroso com Edu Guedes, algo contestado pela defesa de Alexandre, que nega qualquer tentativa de intimidação por parte do cliente.