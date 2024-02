Ana Hickmann denuncia ex por submeter filho a vexame público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann fez mais uma nova denúncia contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, com quem tem um filho, Alezinho, de 9 anos. A apresentadora agora o acusa pelo crime do artigo 232, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil) por submeter o filho a vexame e constrangimento. Isso porque Alexandre gravou vídeos em que o menino pergunta do suposto envolvimento da mãe com Edu Guedes.