Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Edu Guedes protocolou uma queixa-crime por difamação contra o empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann. O chef de cozinha e apresentador foi à Justiça após Alexandre acusá-lo de ter um caso com a apresentadora, enquanto eles ainda eram casados. Alexandre contnua insistindo, ainda assim, de que a Ana teve uma relação com Edu.