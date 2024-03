Ex de Ana Hickmann faz vaquinha virtual, após tentativa fracassada de fãs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não anda nada fácil a vida de Alexandre Correa após o fim do relacionamento com Ana Hickmann. Ele passou a pedir ajuda para pagar as contas, através de arrecadação financeira por meio de uma vaquinha virtual. O empresário afirma que o valor será usado para despesas processuais e compras de supermercado. “Passando para agradecer todos pela ajuda na vaquinha, tem ajudado demais, literalmente salvado a minha pele, principalmente com algumas pequenas despesas processuais. Como todos sabem, e os que não sabem seria importante saber, pois devo satisfação, estou fazendo hoje 137 dias afastado das empresas por conta de uma medida protetiva que, covardemente, Ana Hickmann adotou. Com isso, não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta, nada. Me foi subtraído tudo aquilo que eu tinha de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na justiça e que tudo isso vai se reverter. Sendo objetivo, conto com o apoio de vocês na vaquinha, qualquer ordem de valor, 50 centavos ou qualquer coisa que vocês possam me ajudar para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantenimento de supermercado”.

Há cerca de um mês, conforme a coluna noticiou, fãs fizeram uma vaquinha nos mesmos moldes para tentar arrecadar algo para o empresário. Não chegaram nem perto dos 5 mil reais pretendidos.