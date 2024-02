Quem esteve na festa surpresa de aniversário para Ana Hickmann

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 1º de março. Em meio a polêmicas envolvendo o ex-marido, os colegas de trabalho da apresentadora resolveram antecipar as comemorações dos 43 anos. No camarim, nesta quinta-feira, 29, a equipe do Hoje em Dia, programa que vai ao ar de segunda a sexta, nas manhãs da Record, invadiu o camarim da modelo e empresária com bolo e docinhos. Pelo Instagram, Ana dividiu o momento com os seguidores. “Surpresa! As comemorações de aniversário já começaram! Como eu sou grata por ter tanta gente incrível ao meu lado. Me emocionei com essa surpresa linda que deram o start para os meus 43 anos, que completarei amanhã”, escreveu. No vídeo, Ana não conteve as lágrimas e brincou com os colegas. “Me fizeram chorar”.