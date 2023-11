Caetano Veloso surpreende ao levar prêmio de música gospel no Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com Deus cuida de mim, Kleber Lucas e Caetano Veloso levaram a nova categoria de música gospel no Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Rio. Ao subir ao palco, quem falou foi Kleber, emocionadíssimo: “Sou mais um filho da favela, de uma mãe solo, mãe preta que criou os filhos sozinha, onde não tínhamos o que comer. Nesses momentos fui criado entre a Assembleia de Deus e os terreiros de candomblé lá na favela da Coreia, de São Gonçalo, onde eu nasci. Essa música representa que as religiões podem conviver em harmonia. Agradeço a Caetano Veloso por esse momento lindo, obrigado”. Da plateia, Caetano aplaudiu.

Leia também: Após ser processada, Tatá Werneck volta a ironizar RedeTV!

Deborah Secco explica ida de toalha de banho ao Prêmio Multishow

Cantora ‘em alta’ cobre rosto no Prêmio Multishow

Continua após a publicidade

Ludmilla canta hino nacional no Prêmio Multishow e de novo arranca risadas

Sabrina Sato causa frisson ao surgir ‘vestida’ de Kim Kardashian

Continua após a publicidade