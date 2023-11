Ludmilla canta hino nacional no Prêmio Multishow e de novo arranca risadas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ter problemas de som no GP do Brasil, no domingo, 5, Ludmilla repetiu a apresentação do Hino Nacional, à capela, dessa vez sem erros ou tropeços técnicos. Soube cantar cada verso. Com direito a agudos e bem afinada – e grito de ênfase em “Pátria amada, Brasil”. Teve tempo de treinar para fazer bonito. Tatá Werneck ainda brincou com a situação: “Agora cante o hino de Piracicaba”. A cantora ainda falou: “Quebrei o protocolo, mas precisava fazer isso”. O motivo de risadas dessa vez foi outro.