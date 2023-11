Cantora ‘em alta’ cobre rosto no Prêmio Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luísa Sonza foi uma das mais assediadas ao chegar no tapete vermelho do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Rio. Para fugir das perguntas indesejadas e apenas passar “lindamente” pelos fotógrafos, ela soube como causar. Em alta por causa das questões envolvendo seu último relacionamento, Luísa conseguiu se desvencilhar das curiosidades sobre sua vida pessoal. Escondeu o rosto num look vermelhão bastante curioso. Sem boca, sem perguntas.