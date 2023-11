Sabrina Sato causa frisson ao surgir ‘vestida’ de Kim Kardashian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato fez sua estreia como apresentadora nos palcos do Prêmio Multishow, conquistando os holofotes não apenas por sua performance cativante, mas também pelo look. As peças usadas por Sabrina são exclusivas, sendo ela a única brasileira a desfilar com o look desejo do momento da Swarovski com Skims de Kim Kardashian, no dia em que acontece o lançamento mundial da collab em NY. Um luxo só!

“É a primeira vez nesse prêmio, sou uma caipira! Amanhã estou no samba da Vila Isabel. Eu dou muito valor a cada momento que saio para passear, curtir, é o lado bom da nossa profissão”, disse ela, distribuindo sorrisos.