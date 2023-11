Após ser processada, Tatá Werneck volta a ironizar RedeTV!

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante exibição do Prêmio Multishow, nesta terça-feira, 7, Tatá Werneck mais uma vez ironizou a RedeTV! por ter ingressado na Justiça contra ela. Isso porque na edição de 2020 no mesmo prêmio, Tatá disse que o vestido que usava “tinha o orçamento de uma grade” do canal. Agora, a atriz pediu “desculpas” de forma irônica. “Nesses 30 anos de [prêmio] aprendi muita coisa. Sei que posso fazer piadas com artistas, mas não posso fazer piadas com outras emissoras. Há dois anos fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e eu fui processada. Quero pedir desculpas e dizer que neste ano vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema”.

