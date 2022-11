A errada comparação entre agressões a Gilberto Gil e a Regina Duarte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após Gilberto Gil sofrer agressão de bolsonaristas em um estádio na Copa do Mundo do Catar, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro (PL) compararam o episódio ao momento em que Regina Duarte recebeu gritos ao pisar num teatro em São Paulo há cerca de um mês. Esses episódios não têm relação alguma e não devem ser relacionados. Ainda que ambos, por serem figuras públicas, estejam propícios de serem cobrados por suas falas e atos em qualquer lugar, os contextos de cada um são bastante diferentes. seus atos também.

Há diferenças entre as motivações que levaram às agressões sofridas por Gil e aos protestos à Regina. Gil nunca incitou ódio em suas entrevistas ou mesmo em seus shows, não compareceu a nenhum ato antidemocrático, não desvirtuou fatos históricos, não desmereceu a vacina. Os ataques que recebeu são, portanto, descabidos. Regina conclamou o golpe, espalhou fakenews, diminuiu a atrocidade do regime militar no país, defendeu a forma como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia que vitimou mais de 600 mil brasileiros, entre outros. Não significa que ela não possa comparecer em segurança em qualquer lugar, incluindo teatros. Mas deve saber que ouvirá respostas pelas coisas que pregou e continua a pregar por aí.

A diferença é que Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, tiveram que ser exilados pois lutaram contra a opressão, contra uma ditadura. O Neymar, a Cássia Kiss e a Regina Duarte, se não estão do lado do nazismo, estão próximos disso. Fascistas não passarão! — Veronika Pistore 1️⃣3️⃣🏳️‍⚧️ (@veronikapistore) November 27, 2022

Só pra ver se eu entendi…

Estão criminalizado o xingamento ao Gilberto Gil? É crime xingar qq pessoa ou só é crime xingar esquerdista? Pq eu não lembro dessa comoção toda qdo xingaram a Regina Duarte. — Paula Marisa 🧉🇧🇷 (@profpaulamarisa) November 27, 2022

Os HIPÓCRITAS que estão nessa choradeira por GILBERTO GIL, não deram um pio para defender REGINA DUARTE! Aliás, não só não defenderam como ajudaram a atacá-la! pic.twitter.com/nFBgNMw7Us — Henrique (@henriolliveira_) November 28, 2022