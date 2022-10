Regina Duarte é hostilizada em peça e sai vaiada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 29 out 2022, 21h53 - Publicado em 29 out 2022, 21h52

Por Valmir Moratelli Atualizado em 29 out 2022, 21h53 - Publicado em 29 out 2022, 21h52

Regina Duarte foi bastante vaiada ao comparecer no teatro Liberdade, no Centro de São Paulo, na tarde deste sábado, 29. Ela foi vista logo após a sessão das 16h do musical Clube da esquina – os sonhos não envelhecem , que faz uma homenagem à carreira do cantor e compositor Milton Nascimento. Já no começo do espetáculo, há trechos de críticas que remetem à época da censura em plena ditadura militar, triste época que a atriz já se mostrou saudosista. A reação da plateia presente não podia ser outra. aos gritos de “Fora, Bolsonaro”, ela precisou se retirar imediatamente do lugar. Veja no vídeo abaixo.