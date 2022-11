A forte reação de Preta Gil ao saber da agressão sofrida por Gilberto Gil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a agressão verbal sofrida por Gilberto Gil, de 80 anos, ao entrar no estádio no Catar para assistir ao jogo Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo, várias personalidades se manifestaram nas redes sociais. Acompanhado da mulher e de dois netos, Gil foi insultado de forma covarde por bolsonaristas. Um apoio, em particular, reflete o quanto foi absurdo o que Gil passou. Sua filha Preta Gil classificou o ato como “assustador”, já que a família sempre “conviveu com o diferente”. Em um post no twitter, a cantora disse que “o bolsonarismo mata e fere, isso tem que acabar”, conclui. Até o momento, Jair Bolsonaro (PL) não se manifestou sobre o lamentável episódio. E nem se espera que o faça.