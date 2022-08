Regina Duarte ressuscita frase “eu tenho medo” pela liderança de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na eleição de 2002, Regina Duarte fez campanha para José Serra (PSDB), diante da possibilidade já real da vitória de Lula (PT). A frase “Eu tenho medo” foi dita pela atriz na ocasião. Agora, franca apoiadora de Bolsonaro (PL), Regina ressuscita sua fala em demonstrações públicas a favor da reeleição. Em vídeo publicado na sua conta no Instagram, ela tem se manifestado contra a liderança de Lula nas pesquisas nesta fase inicial da campanha. Ao postar um vídeo que fala de uma possível aliança socialista no país no começo dos anos 2000, Regina usou como legenda: “Vi e revi. Tem um pedaço da nossa história que todo mundo precisa. Veja e reveja. As Eleições tão próximas exigem responsabilidade com o nosso país, com os brasileiros todos e nossas famílias… Merecemos!”.

Há dois dias, ao repostar o vídeo de um comentarista político crítico ao apoio de artistas à Carta da Democracia, Regina disse: “De que democracia essa gente está falando? Bolsonaro é exemplo de Democracia para o mundo todo. Que ‘democracia’ essa ‘leva’ quer? O buraco esquerdista em que a Argentina se meteu? Como em 2002, eu tenho medo!”.