‘The Crown 5’ assume o trono de série mais vista da Netflix

Provando sua realeza, a quinta temporada de The Crown assumiu o trono de série em língua inglesa mais vista na Netflix entre os dias 7 e 13 de novembro. A produção, que chegou à plataforma de streaming em 9 de novembro, foi vista por 107,39 milhões de horas e atualmente está no Top 10 em 88 países, incluindo o Brasil. Os novos episódios são focados nos acontecimentos dos anos 90, que retratam um período turbulento para a coroa britânica — desde o incêndio no castelo de Windsor, até o divórcio dos filhos da rainha, em especial os conflitos entre Charles e Diana.

Antes mesmo da morte de Elizabeth II (1926-2022) no dia 8 de setembro, o interesse pela série — e pelos conflitos da família real britânica — já havia crescido. De acordo com dados do aplicativo TV Time, reportados pela revista americana Variety, a audiência de The Crown aumentou quase quatro vezes no final de semana após a morte da monarca em comparação ao final de semana anterior. Apesar disso, a Netflix enfrentou duras críticas do público e de celebridades, como Judi Dench, sobre a forma como estava retratando a família real britânica na série. As controvérsias não foram suficientes para atrapalhar o bom desempenho da quinta temporada logo na estreia.

Completam o Top 10 Global da Netflix, respectivamente, a quarta temporada de Manifest, a terceira temporada de Casamento Às Cegas, a primeira temporada de Manifest, a minissérie Recomeço, a segunda temporada de Warrior Nun, a primeira temporada de Inside Man, a primeira temporada de The Watcher, a segunda temporada de Manifest e O Gabinete de Curiosidades de Guilhermo del Toro.

