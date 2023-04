Quem pediu? Na onda dos reboots, série de ‘Crepúsculo’ é anunciada

Depois do anúncio de que o universo de Harry Potter será reproduzido em uma série — que adaptará os livros como já havia acontecido nos filmes, outra saga que triunfou entre o público adolescente também vai ganhar sua versão no streaming: Crepúsculo, cujos filmes derivados dos livros de Stephanie Meyer estrearam nos cinemas entre 2008 e 2011, arremessando Robert Pattinson e Kristen Stewart ao estrelato. A produção sobre o vampiro que se apaixona por uma mortal, ainda em estágios iniciais, está sendo desenvolvida pela Lionsgate Television, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter nesta quarta-feira, 19.



Segundo a publicação, o roteiro está nas mãos de Sinead Daly, que já trabalhou em The Walking Dead: Um Novo Universo, Raised by Wolves e The Get Down. Ainda não foi definido se a produção será um remake da saga vampiresca ou se será um spin-off, desdobrando alguma parte da história. Como J.K. Rowling na série de Harry Potter, Stephanie Meyer deve participar do processo de adaptação de Crepúsculo.

A reciclagem de Crepúsculo integra uma onda maior de reboots, remakes e spin-offs anunciados por grandes estúdios recentemente. Na semana passada, a Warner Bros. Discovery revelou um pacote extenso de produções para o streaming que segue a mesma aposta. A empresa pode estar mal das pernas — mas a ameaça de uma crise criativa parece pairar, ainda que timidamente, sobre o showbiz. Se bem aproveitada, a oportunidade de recontar histórias que no passado se provaram altamente rentáveis — a saga vampiresca, por exemplo, abocanhou 3,4 bilhões de dólares ao redor do mundo — pode render bons frutos. Ou cair em uma mesmice tediosa.