Em crise, Warner Bros. demite 82 funcionários e reestrutura companhia

Em meio a uma crise financeira, a Warner Bros. demitiu 82 funcionários da área de televisão nos Estados Unidos na terça-feira, 12, e empreendeu uma reestruturação da companhia, encerrando um programa de incentivo a jovens roteiristas, o Stage 13, que funcionava há 40 anos para treinar aspirantes a escritores e diretores. Com isso, cerca de 19% da força de trabalho dos estúdios de roteiro e animação foram cortados. Além disso, 43 vagas que estavam abertas foram fechadas, resultando no corte de 125 empregos. A empresa também enfrenta um grande martírio de cancelamento de produções milionárias para evitar a perda de bilhões de dólares.

Segundo a Variety, em um comunicado interno enviado pelo presidente do Warner Bros. TV Group, Channing Dungey, informou que as mudanças ocorrem em meio à fusão da empresa com a Discovery e à necessidade de corte de gastos. A companhia precisa poupar 3 bilhões de dólares. Em agosto e setembro, o grupo já tinha cortado 170 empregos de pessoas envolvidas com programação, realities culinários e elenco internacional. Com a fusão, espera-se que desenvolva e produza mais conteúdo para as redes Discovery.

As emissoras vão diminuir seu número de séries e pilotos, perdendo espaço no horário nobre. Apesar disso, a Warner TV ainda pretende ser uma grande provedora de conteúdo, primeiramente para suas próprias plataformas-irmãs, já que o estúdio tem quinze séries roteirizadas e não roteirizadas atualmente com a HBO Max, além de mais de vinte programas animados. A Warner Bros. recentemente conquistou Emmys por Ted Lasso, produzida pela Warner e disponibilizada pela Apple TV+, e Abbott Elementary, produzida para a ABC.