Homens de ‘Ted Lasso’ dão aula de moda masculina no Emmy; veja fotos

A série cômica Ted Lasso oferece uma rara mistura dos ingredientes testosterona e fofura, com boas pitadas de humor, claro. No tapete vermelho do Emmy 2022, os atores mostraram ainda um talento fashionista. Enquanto na produção da Apple TV+ o elenco masculino aparece especialmente com roupas esportivas e o uniforme do time de futebol, o qual serve como centro da trama, na premiação eles desfilaram com ternos ousados, de cores variadas e cortes pouco usuais. Confira as imagens:

