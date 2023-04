‘Game of Thrones’ ganha mais um série spin-off; saiba detalhes

A Warner Bros. Discovery confirmou nesta quarta-feira, 12, que uma nova série derivada de Game of Thrones está em produção para ser lançada em sua nova plataforma, intitulada MAX. Baseada nos contos dos livros Dunk and Egg, de George R.R. Martin, a produção, batizada de O Cavaleiro dos Sete Reinos: O Cavaleiro Hedge, se passa 90 anos antes da série original e acompanha os personagens Sor Duncan the Tall (Dunk) e um jovem Aegon V Targaryen (Egg).

A sinopse oficial descreve os protagonistas como “dois heróis improváveis”, e descreve a relação ainda existente dos habitantes de Westeros com os dragões. “Situado em uma época em que a linha Targaryen ainda detém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não se esvaiu da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam esses amigos improváveis ​​e incomparáveis”, diz a nota.

Entre 1998 e 2010, Martin publicou três contos separados de Dunk & Egg, que posteriormente foram reunidos e lançados como o livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, em 2015. O autor atuará como roteirista e produtor executivo, ao lado de Ira Parker, coprodutor executivo da primeira temporada de A Casa do Dragão.

Um século antes dos eventos de Game of Thrones, havia Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Egg. Com produção executiva de George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal e Vince Gerardis, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight foi encomendada como série. pic.twitter.com/kzJpbofIny — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) April 12, 2023