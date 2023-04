Além de ‘Game of Thrones’: os principais spin-offs anunciados pela Warner

Nesta quarta-feira, 12, a Warner Bros. Discovery anunciou um pacote de mudanças na empresa e novidades de seu catálogo de streaming, com uma prioridade evidente para as séries derivadas de conteúdos de sucesso consolidado, explorando universos já conhecidos e amados pelo público. A aposta vem em um momento de crise: no ano passado, a Warner Bros. se fundiu à Discovery, enfrentando uma reestruturação que prioriza o corte de gastos. Ao investir em títulos cuja prosperidade é certeira, a empresa acredita que terá um lucro considerável em seu momento vacilante. Confira os principais spin-offs prometidos:

O Cavaleiro dos Sete Reinos: O Cavaleiro Hedge, série derivada de Game of Thrones

Depois de A Casa do Dragão, a HBO prepara outra trama adaptada dos livros de George R. R. Martin. Baseada nos contos de Dunk and Egg, se passará 90 anos antes da série original, com foco nos personagens Sor Duncan the Tall (Dunk) e um jovem Aegon V Targaryen (Egg).

The Penguin, série derivada de Batman

Programada para estrear em 2024, a série irá acompanhar a ascensão do vilão Pinguim (Colin Farrell) ao poder, no período entre o primeiro e o segundo filme – que será lançado em 2025 – da nova franquia do Homem-Morcego, estrelada por Robert Pattinson. Um primeiro teaser foi divulgado, mas ainda não se sabe se o ator famoso pela saga Crepúsculo participará.

Série derivada de Harry Potter

Ainda sem título confirmado — mas provavelmente seguirá os nomes dos livros, a produção será um reboot do universo bruxo criado por J. K. Rowling e está em fase inicial de desenvolvimento. A expectativa é que cada uma das sete obras da saga ganhe uma temporada para si. A autora será produtora-executiva do projeto.

Série derivada de Invocação do Mal

Depois de três filmes da franquia original, outros três dedicados à boneca Anabelle e ainda A Freira, o universo de Invocação do Mal vai receber uma série, que dará continuidade aos eventos assustadores acompanhados nos cinemas. Peter Safran e James Wan, produtores dos longas, estão envolvidos no projeto, que está em estágio de desenvolvimento.

Série derivada de The Big Bang Theory

Assim como Game of Thrones, a sitcom The Big Bang Theory já está caminhando para seu segundo spin-off: o primeiro foi Young Sheldon, centralizado na infância do personagem mais querido do programa e interpretado por Jim Parsons que já dura seis temporadas. Chuck Lorre, co-criador das produções anteriores, que tiveram excelente audiência na TV, é o responsável pela nova série.