Warner Bros. Discovery revela novo streaming que ‘matará’ HBO Max

A Warner Bros. Discovery anunciou nesta quarta-feira, 12, que irá unificar seus serviços de streaming em uma única plataforma – o que significa que o HBO Max e o Discovery+ serão extintos para dar lugar ao MAX. Em um evento nos Estados Unidos, executivos da empresa apresentaram as novidades, como séries e filmes inéditos, além de spin-offs e teasers do que está para chegar ao catálogo.

MAX: The One to Watch será lançado oficialmente em 23 de maio nos Estados Unidos. As mudanças chegam ao Brasil entre setembro e novembro, quando a América Latina começará a receber as atualizações. Segundo a Warner, os aplicativos da HBO Max serão atualizados automaticamente para o Max, incluindo os dados de login, além de histórico de consumo de cada usuários, listas do que assistir e até mesmo informações de pagamento.

O novo serviço também pretende agrupar conteúdos além de HBO e Discovey, como TLC, Food Network, Cartoon Network, ID, Warner, entre outros. As mudanças surgem sob a justificativa de facilitar a vida dos assinantes, já que a quantidade de conteúdos espalhados em vários serviços é não só confusa, como financeiramente desvantajosa e pouco intuitiva.

A Warner Bros. Discovery também prometeu 40 novos títulos mensalmente, 20 filmes por ano a serem lançados nos cinemas. Entre as novidades de produção houve a confirmação da estreia de The Flash, com o astro problemático Ezra Muller, para o dia 16 de junho, além de séries inéditas como Pinguim, com Colin Farrel, The Sympathizer, The Regime e a temporada inédita de True Detective, com Jodie Foster.

Nos Estados Unidos, o Max custará 9,99 dólares por mês na versão com propaganda, 15,99 dólares sem publicidade, e 19,99 dólares com reprodução em 4K.