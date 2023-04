Colin Farrell retorna como o Pinguim em spin-off de ‘Batman’, veja teaser

Nesta quarta-feira, 12, a Warner Bros. Discovery anunciou um pacote de novidades bem recheado – que inclui uma nova série derivada de Game of Thrones. Investida em spin-offs de títulos de sucesso, a companhia também revelou o primeiro teaser de The Penguin, com Colin Farrell de volta ao papel de Oswald Cobblepot, o Pinguim de Batman. A produção está confirmada para estrear em 2024 no streaming.

https://www.youtube.com/watch?v=zAPifwlWBP0

Em oito episódios, The Penguin vai acompanhar a ascensão do vilão ao poder, no período entre o primeiro e o segundo filme – que será lançado em 2025 – da nova franquia do Homem-Morcego, estrelada por Robert Pattinson. Também estão no elenco Cristin Milioti, Michael Zegen e Clancy Brown. Matt Reeves, diretor de Batman, assina como um dos produtores executivos do spin-off.