O tropeço surreal de ‘Terra e Paixão’ no primeiro capítulo do ano

A novela Terra e Paixão começou o ano com uma tensão típica de reta final, mas o primeiro capítulo de 2024 cometeu um erro tido como um pecado capital no universo dos folhetins: estragou o próprio suspense de maneira quase amadora, revelando o desfecho da cena final do capítulo antecipadamente.

Espancado nas cenas que foram ao ar na segunda-feira, 1º, depois de tentar ajudar Aline (Bárbara Reis) a fugir, Ramiro (Amaury Lorenzo) foi encontrado desacordado no meio da estrada, sem reação alguma ao desespero de Kevinho (Diego Martins). A cena final deixou os personagens e o público sem saber se o capanga de Antônio La Selva (Tony Ramos) tinha partido desta para uma melhor — mas a dúvida foi sanada segundos depois, com Ramiro aparecendo vivíssimo na prévia do capítulo dessa terça-feira, 2.

Mal deu tempo de digerir a cena, e o vídeo exibido pela Globo ao final da novela mostrou em detalhes o destino de Ramiro: o braço direito do vilão La Selva, que traiu o chefe na última semana, sobreviveu para contar a Caio a localização do cativeiro de Aline, sequestrada a mando de Antônio. O normal, no entanto, seria deixar o suspense no ar e revelar o desfecho durante o capítulo em si, uma estratégia tradicional para prender o público — e não com um spoiler na prévia do episódio.

Continua após a publicidade

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela entrou em suas últimas semanas com um grande mistério a ser revelado: a identidade do assassino de Agatha (Eliane Giardini), que foi envenenada, baleada e teve o pescoço quebrado antes de ser encontrada morta. Como a mãe de Caio deixou muitos inimigos em Nova Primavera, não faltam suspeitos para o crime. Se seguir a fórmula tradicional dos folhetins, o assassino só deve ser revelado de fato no capítulo final da trama, que acaba em 19 de janeiro. Resta saber se não vão matar o suspense mais uma vez.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade