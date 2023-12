A operação da Globo para colocar no ar beijo gay em ‘Terra e Paixão’

Cena mais aguardada de Terra e Paixão, o beijo entre Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) finalmente foi exibido na novela das 9 da Globo na noite de quarta-feira, 12. A sequência teve direito a uma troca de carícias intensa — que quase não pareceu técnica. O beijo havia sido gravado há pouco mais de uma semana e teve uma operação nos bastidores para que a informação fosse mantida em segredo até ir ao ar. O motivo para isso era a intenção da produção da novela não ser criticada caso a sequência fosse cortada de última hora. Neste ano, a Globo tem optado por exibir relações homoafetivas de forma mais discreta em suas novelas para se aproximar mais do público evangélico e conservador.

Em outras cenas de Terra e Paixão, o casal “Kelmiro” chegou a dar um selinho tímido inspirado em A Dama e o Vagabundo (1955), mas, na cena de quarta o que foi ao ar foi um beijo típico de novela, intenso e com corpos agarrados. Após dez meses de novela, com idas e vindas e muita tensão sexual no ar, os dois personagens trocaram declarações de amor em meio às lágrimas com o peão de Antônio La Selva (Tony Ramos) finalmente assumindo seus sentimentos pelo garçom. A sequência foi conduzida delicadamente e o resultando foi emocionante.

Em um vídeo feito após a gravação, Amaury Lorenzo e Diego Martins se emocionaram com a conquista importante para a representatividade do público LGBTQIA+. “É a minha primeira novela. Eu enterrei amigos que foram assassinados por conta dessa única cena, então para mim é muito importante porque a gente precisa mudar esse país. E a partir de lugares como esse, cenas como essa que a gente faz pequenas revoluções”, comemorou Lorenzo. “Para além de ser ator, essa é a minha vida, minha luta, quem eu sou desde sempre. Quando eu comecei a me entender como homossexual, eu tinha um namorado e demos um selinho na porta do prédio e virou um alvoroço, eu me senti culpado por só amar. E hoje estou aqui em rede nacional mostrando que isso é amor”, completou Martins.

Continua após a publicidade

Foi aqui que pediram bastidores do beijo Kelmiro? 🧡 #TerraEPaixão pic.twitter.com/vqspuDT5jQ — gshow (@gshow) December 13, 2023

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade