O novo revés que ‘Terra e Paixão’ enfrenta a pouco mais de um mês do fim

Após finalmente conseguir ultrapassar os 30 pontos no ibope, Terra e Paixão terá novos problemas de audiência nas próximas semanas com as festas de fim de ano, quando o público acaba fugindo da frente da TV para viajar — ou apenas vão fazer outras coisas — no Natal e Ano Novo. A novela das 9 da Globo registrou 30,8 pontos na última segunda-feira, 11, quando Kelvin (Diego Martins) pediu Ramiro (Amaury Lorenzo) em namoro. No dia seguinte, a trama exibiu um beijo do casal após dez meses de história e com idas e vindas dos personagens.

Os meses de dezembro e janeiro tendem a ser mais cruéis com os índices de audiência por causa das férias escolares, quando famílias decidem viajar, mas as vésperas e as noites de festas pioram a situação. A Globo vem sofrendo com a fuga do público de uma forma geral, já que todas as suas novelas atuais têm amargado baixos números no ibope. No ano passado, Travessia — antecessora de Terra e Paixão que acabou com um grande fracasso de audiência — havia registrado o pior ibope de novela das 9 da história no dia 24 de dezembro que, para piorar, era um sábado, com 14,7 pontos. No dia 31 seguinte, a novela de Gloria Perez bateu o próprio recorde negativo, atingindo 14,5 pontos.

Neste ano, a Globo ainda por cima enfrenta uma dura crise de audiência. O remake de Elas por Elas e a carnavalesca Fuzuê têm médias de audiência lamentáveis, com 15,3 e 19,5 pontos, respectivamente. A primeira, que ocupa a faixa das 18h, já é a pior novela das 6 da história em termos de ibope. A novela das 7 caminha para o mesmo desfecho trágico. Com as festas chegando, o cenário deve agravar ainda mais.

