As 5 cenas mais bizarras – e desnecessárias – de ‘Terra e Paixão’

Novela das 9 da Globo, Terra e Paixão está a um mês do fim e acumula uma longa lista de tramas que não deram muito liga com o público, além de ter um compilado de cenas bizarras e desnecessárias nos sete meses que está no ar. Confira cinco cenas que causaram vergonha alheia no espectador do folhetim de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes:

Sonhos de Ramiro

Casal queridinho da novela, Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) são responsáveis por várias cenas cômicas que costumam viralizar nas redes sociais, afinal, a dupla passou meses brigando e se amando feito gato e rato conquistou o público com sua química. Entretanto, os sonhos do capanga de Antônio La Selva (Tony Ramos) em que ele aparecia como o patrão e o amado como Irene (Glória Pires) — ou ainda ambos como o casal de ladrões de banco Bonnie e Clyde — relembravam esquetes dos extintos humorísticos Zorra Total e Casseta & Planeta Urgente.

Morte da Nice

Quando Nice (Alexandra Richter) aparece morta dentro do carro na frente do bar em Nova Primavera e todos ficam na frente comentando a tragédia até a chegada de Berenice (Thati Lopes), que se assusta com a defunta, a sensação que ficou era de que essa sequência fora criada por um roteirista de pegadinhas dos programas de Silvio Santos.

A minha reação foi igual a da Berenice #TerraEPaixão pic.twitter.com/tQY1cctHYD — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 30, 2023

Antônio miando

Durante o caso de Antônio e Berenice, a trambiqueira inventou para o amante o apelido de “gatão” e o obrigava a ficar miando para ela quando eles estavam juntos. Ver Tony Ramos imitando um felino pelo menos rendia algumas risadas.

Vivemos para ver Antônio La Selva bancando o GATÃO a pedido de Berenice!!! 🗣️😹 #TerraEPaixão pic.twitter.com/W0IXZKE3oY — gshow (@gshow) July 15, 2023

Luigi x Natercinho

Uma das tramas mais recentes da novela é o triângulo amoroso entre Anely (Tatá Werneck), Luigi (Rainer Cadete) e Natercinho (Daniel Rocha). Em uma cena em que os fortões disputam a atenção da moça, os dois começam um concurso de beleza bizarro, em que ficam exibindo seus músculos usando sungas minúsculas ridiculamente.

Sequestro de freiras

Mocinha mais apagada da história das novelas, Aline (Bárbara Reis), que está grávida de gêmeos de Caio (Cauã Reymond), teve que se esconder de Antônio em um convento. A paz acabou quando em mais um plano infalível do vilão fez Ramiro, armado, sequestrar a protagonista e uma freira. A intenção era que fosse uma cena tensa, mas ficou caricata demais graças ao figurino amarelo e bobo de beata e o tom de desenho animado quando o capanga sai do meio de um arbusto.

